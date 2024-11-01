edición general
9 meneos
13 clics
Un vecino de un pueblo de Sevilla grita en un pleno "viva la sanidad pública" y el alcalde del PP responde "sí, y viva Morante, Morante de la Puebla"

Un vecino de un pueblo de Sevilla grita en un pleno "viva la sanidad pública" y el alcalde del PP responde "sí, y viva Morante, Morante de la Puebla"

un vecino que se encontraba en el pleno gritó "viva la sanidad pública" provocando los aplausos de otros de los presentes y un segundo "viva". Sin embargo, tras esa proclama se iba a producir un momento surrealista que iba a protagonizar el alcalde de la localidad, Antonio Enamorado. El 'popular' abrió su micrófono y soltó un "sí, y viva Morante, Morante de la Puebla" en referencia al torero sevillano, que se retiró de los ruedos tras la corrida que protagonizó el Día de la Hispanidad en Las Ventas.

| etiquetas: lora del rio , cancer , pp , pleno , alcalde , morante de la puebla , salud
7 2 3 K 43 actualidad
4 comentarios
7 2 3 K 43 actualidad
Macadam #3 Macadam
#0 dupe > #2
2 K 46
fareway #1 fareway
El nivelito tumba de espaldas. Al final pedirán una de bravas y cuarto y mitad de chóped en el Congreso.
1 K 27
XtrMnIO #4 XtrMnIO
Para un pepetarra el decir "viva la sanidad pública" es un insulto.
1 K 24

menéame