La respuesta del alcalde de Lora a un vecino que gritó por la sanidad pública: "Y viva Morante"

un vecino que acudió a la sesión realizó un grito en favor de la sanidad pública. El alcalde, a pesar de tener el micrófono apagado en un primer momento, lo encendió para hacer un breve comentario de la situación. "Y viva Morante... Morante de la Puebla". La protesta vecinal se enmarca en un contexto de crisis en el Servicio Andaluz de Salud por los errores en el cribado de cáncer de mama. Esta cuestión ha originado protestas en toda Andalucía contra el Gobierno de Juanma Moreno y ha obligado al presidente andaluz a reestructurar su ejecutivo