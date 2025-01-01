edición general
Una vecina del Plan Vive enferma por la "insalubridad de su casa": humedades, moho negro y obras inacabadas

Una vecina del Plan Vive enferma por la "insalubridad de su casa": humedades, moho negro y obras inacabadas  

La última en denunciarlo ha sido una vecina de la promoción de Tres Cantos, que llegó a necesitar atención médica por una “dificultad respiratoria” generada por la “insalubridad de su casa”. Insalubridad no generada por los hábitos de vida, sino por grandes fallas en la construcción de su vivienda, que han derivado en una acumulación de desperfectos.

| etiquetas: ayuso , plan vive , insalubridad
comentarios
Bueno, esto es normal general de todas las autonomías. Otorgan la vivienda pública y luego se desentienden totalmente. Solo cuando al cabo de décadas aquello está tan mal que se cae, es cuando hacen algo. Pero lo que hay que hacer es tan integral, que muchas veces los inquilinos han de marchar unos meses. Luego las obras se retrasan y retrasan y tienen a toda esa gente malviviendo de temporalidad durante un año.

Como son públicas, para arreglar algo se ha de abrir un concurso de adjudicación,…   » ver todo el comentario
Plan Vive.
Aquí no hay quien viva.
Plan muerte
