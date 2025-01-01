Una vecina del Plan Vive enferma por la "insalubridad de su casa": humedades, moho negro y obras inacabadas  

La última en denunciarlo ha sido una vecina de la promoción de Tres Cantos, que llegó a necesitar atención médica por una “dificultad respiratoria” generada por la “insalubridad de su casa”. Insalubridad no generada por los hábitos de vida, sino por grandes fallas en la construcción de su vivienda, que han derivado en una acumulación de desperfectos.