'La vecina perfecta' es un retrato escalofriante sobre el racismo y las leyes en Estados Unidos. El documental revela el horror tras el derecho a portar armas

Después de coronarse en Sundance con el premio a la Mejor dirección, el documental 'La vecina perfecta' ha llegado a Netflix dispuesto a atraparnos desde el primer instante, construyendo su relato de manera singular a partir de material de audio y vídeo preexistente, e incluyendo grabaciones de cámaras corporales en tiempo real. Esta forma de narrar convierte al espectador en testigo directo de momentos de ira, pánico y pérdida que resultan profundamente impactantes.

