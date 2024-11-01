·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9650
clics
Por qué el 73% de los estadounidenses se van de España en menos de 2 años (datos del sector que no te gustarán)
4642
clics
El Papa León XIV no ruge cuando habla del genocidio en Gaza
4657
clics
El ¿genocidio? de cristianos en África como excusa para negar el genocidio en Gaza...y sus culpables
5395
clics
Manifestantes irrumpen en el programa de Ana Rosa Quintana y la señalan por su apoyo al exterminio
3592
clics
Nueva moral
más votadas
532
Soldado israelí confiesa haber ordenado el asesinato de una familia en Gaza y haber dicho: "Mira qué divertido es oírlos arder" (inglés)
378
Trece años de acoso, persecución y corrupción: el control de la libertad de expresión en Galicia bajo el clan de Feijóo y la sombra de María del Mar Sánchez Sierra
492
Denuncian a la Comunidad de Madrid por un presunto delito de odio contra los menores palestinos escolarizados en la región
459
Esta persona que dice estar orgullosa de ser racista es la ministra israelí de Igualdad Social (EN)
493
Julia Otero: "El 82 % de los españoles se ha puesto de acuerdo en llamar genocidio a lo que el gobierno de Israel está haciendo a los palestinos"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
128
clics
Veamos "Regreso al futuro" pero sin efectos especiales
Video explicando los efectos especiales de "Regreso al futuro" de 1985, cuando no existia CGI.
|
etiquetas
:
regreso al futuro
,
cine
,
hollywood
,
efectos especiales
2
0
0
K
38
cultura
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
0
0
K
38
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Antipalancas21
Ya había efectos especiales cuando se rodó esa película, antes se habían rodado Superman y Star Wars con ellos
0
K
19
#1
MoñecoTeDrapo
*
El concepto "sin efectos especiales" no tiene mucho sentido. Cualquier truco de cámara, maquillaje, espejos o cables ocultos es un efecto especial. Por otro lado, la película original de BTTF no es en realidad muy intensa en efectos especiales vistosos.
A pesar de eso el video no está mal, para ser el enésimo video sobre esta saga.
0
K
12
#3
obmultimedia
*
Lo que no te cuentan es que Doc ya conocia a Martin en el pasado (a los dos, el que se va y el que vuelve), todo era un bucle temporal, se hizo amigo de el para no romper el bucle.
0
K
11
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
A pesar de eso el video no está mal, para ser el enésimo video sobre esta saga.