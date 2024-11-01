edición general
Veamos "Regreso al futuro" pero sin efectos especiales

Veamos "Regreso al futuro" pero sin efectos especiales  

Video explicando los efectos especiales de "Regreso al futuro" de 1985, cuando no existia CGI.

Ya había efectos especiales cuando se rodó esa película, antes se habían rodado Superman y Star Wars con ellos
El concepto "sin efectos especiales" no tiene mucho sentido. Cualquier truco de cámara, maquillaje, espejos o cables ocultos es un efecto especial. Por otro lado, la película original de BTTF no es en realidad muy intensa en efectos especiales vistosos.
A pesar de eso el video no está mal, para ser el enésimo video sobre esta saga.
Lo que no te cuentan es que Doc ya conocia a Martin en el pasado (a los dos, el que se va y el que vuelve), todo era un bucle temporal, se hizo amigo de el para no romper el bucle.
