¡Váyanse al carajo, sin perdón!

¡Váyanse al carajo, sin perdón!

Este artículo está dedicado a todos esos seres mezquinos o hipócritas que se les llena la boca con la "defensa de la Sanidad pública", pero participan en su destrucción. miles de ciudadanos salen a las calles en "defensa de la Sanidad pública" (según dicen ellos), pero luego van a votar al partido de turno que nunca ha defendido, ni presentado, ni ejecutado iniciativas tan simples como las que se relacionan en este artículo.Estas simples medidas, entre otras muchas que podrían plantearse, son fácilmente ejecutables con los sistemas de informaci

| etiquetas: justicia por la sanidad , spiriman , corrupcion en la sanidad
4 comentarios
#4 tierramar *
Y además la mayoría pagamos nuestros impuestos para tener sanidad publica, NO para armas, ni para que nos roben los partidos politicos , ni para un senado que no sirve para nada, ni para financiar una monarquía impuesta por Franco,...
#2 doramono *
Tenemos la mejor sanidad pública del mundo, y además gratis.
#3 MetalAgm
#2 Gratis no, se paga con impuestos... es decir, todos pagamos el mismo seguro sanitario que hace que sea mucho mas barato que pagar 100 seguros privados distintos, cada uno eligiendo el que quiera donde los beneficios de la direccion y accionistas tienen que salir de algun lado....
#1 tierramar
Estas son algunas de las simples iniciativas que nadie propone y que ningún gobernante ha ejecutado en su totalidad:
Con estas simples medidas, los usuarios del SNS tendríamos una visión realista de su estructura y funcionamiento, no la imagen falseada por tantos buhoneros, necios o corruptos de los partidos, sindicatos, profesionales, colegios oficiales y periodistas que bailan al son que les tocan, los cuales se ven apoyados irracionalmente por muchos ciudadanos.
1ª) Publicar en las webs

…   » ver todo el comentario
