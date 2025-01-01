La vasta red de tecnología espía israelí detrás del moderno estado de vigilancia [ENG]

La tecnología espía desarrollada por ex espías israelíes está siendo utilizada a escala industrial por diversas agencias en las democracias occidentales, desde fuerzas policiales hasta agencias de seguridad nacional y ejércitos. Algunos han sido declarados ilegales, otros eluden los límites legales y muchos permanecen ocultos. La escala de uso y la gama de capacidades que ofrece esta tecnología de espionaje israelí van desde software de reconocimiento facial y de voz hasta tecnología de interceptación y escuchas telefónicas, seguimiento...