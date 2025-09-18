edición general
Vassy, la representante de EEUU en el Eurovisión de Putin, se retira a última hora por una "presión política sin precedentes"

La concursante estadounidense de Intervisión, Vassy, ha cancelado su participación en el último momento por "presión política", según han anunciado en directo los presentadores del concurso internacional que promueve el Kremlin como alternativa a Eurovisión. "Por razones ajenas a los organizadores y a la delegación estadounidense, debido a una presión política sin precedentes del Gobierno australiano, la cantante Vassy (ciudadana estadounidense y australiana) no podrá actuar finalmente en el concurso", han informado en directo los presentadore

#1 eipoc
¡¡Viva la libertad, carajo!!
K 68
JackNorte #3 JackNorte *
Pero si solo son canciones no es nada politico verdad? verdaaaaaaaaaaaaaaddd xD ? La politica y la propaganda solo la pueden hacer algunos al parecer.
K 53
rojo_separatista #2 rojo_separatista
Curiosamente Australia es de las que dice que no hay mezclar deporte y política y que por eso no hay que oponerse a que Israel participe.

es.euronews.com/cultura/2025/09/18/eurovision-2026-francia-y-australia
K 51
Asnaeb #4 Asnaeb
La sensura woke!!
K 50
ElenaCoures1 #5 ElenaCoures1
¿Qué hacía una representante de un país democrático en un festival de países con dictaduras?
K 7

