Una vasija de lujo egipcia encontrada en la trastienda de una taberna de comida rápida en Pompeya, reutilizada como utensilio de cocina

En la pequeña cocina de un termopolio, el equivalente a un puesto de comida callejera en la antigua Pompeya, ha aparecido un objeto inesperado y lujoso: un recipiente de lujo de probable origen egipcio. El hallazgo se produjo durante las recientes labores de mantenimiento e investigación arqueológica en la Regio V de Pompeya, aportando nuevos datos acerca los intercambios culturales en la ciudad antes de la erupción del Vesubio en el 79 d.C.

