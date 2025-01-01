Varios niños sufren lesiones oculares tras subirse a los coches de choque en una feria en Málaga

Feria accidentada este año en Valle de Abdalajís, en Málaga, después de que varios menores sufrieran lesiones oculares tras montarse en los coches de choque, afectados, al parecer, por partículas metálicas que se habrían desprendido de la atracción. El lunes, el Ayuntamiento de la localidad malagueña comunicó en sus redes sociales de que había tenido conocimiento de "varias personas afectadas por la presencia de pequeñas partículas metálicas, presuntamente procedentes de la atracción".