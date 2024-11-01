Varios jubilados mayores de 80 años, sin pelos en la lengua sobre los jóvenes: “cuando yo era un niño, a los 10 o 12 años, tenía que ir a trabajar a lo que fuera”

Aquellos que tienen 80 años están varios pasos por delante de los jóvenes en sabiduría y conocimientos de la vida, por lo que sentarse con ellos a hablar merece la pena tanto como para tomar nota de lo que dicen y aplicar esas lecciones en nuestra vida diaria. Con esa idea, el creador de contenido Gerard Masol ha salido a la calle para entrevistar a varios jubilados con más de 80 años.
De todas formas lo que veo aquí bien fuerte son las ganas de enfrentar a más sectores de la población y preparar a la opinión pública para que empiece a haber recortes potentes en pensiones.
De nuevo pobres contra pobres.
Que si, que ya sabemos que él con 13 años tuvo que trabajar ,pero yo vivia en españa en los 90 ,no podía trabajar con 13 años. Era ilegal.
Le tendría que haber contestado "si padre, tiene usted razón padre, ahora mismo me busco un trabajo ,padre"
Si en ochenta años no hubiéramos mejorado nada y los niños de diez o doce años aún tuvieran que ir a trabajar de lo que fuera y sin chistar, seríamos una porquería de sociedad, que tampoco es que seamos una maravilla, pero al menos los niños tienen infancia, pueden estudiar, tener tiempo libro y jugar. A ver si lo que le escuece es que como usted tuvo una vida de mierda, quiere que el resto de generaciones la tengan igual que usted o peor.
Hartita de los "y-yo-más" que se creen que como ellos han sufrido mucho, el sufrimiento de los demás es de broma.
Por cierto que lo de llamar a unos ancianos que cuentan su vida "pollaviejas" dice más de tí que de ellos, maleducado.
Y ni señor ni señora, por muy imbécil que sea, te va a decir "trabaja gratis como yo lo hacía".
¿Pero los jovenes no se quejan de que los boomers viven de puta madre?
Pues igual oir a jubilados de 80 años les hace ver porque ahora viven de puta madre, porque cuando eran jovenes curraron como cabrones.
Puedes decir algo parecido sin caer en esas bajezas.
Enhorabuena, un trofeo más a la vitrina.
Acaso no lo han votado? Aunque no esta haciendo absolutamente nada por ellos
www.meneame.net/m/actualidad/este-grafico-muestra-hundimiento-historic
Pero es que eran gente que vivía en sus aldeas un poco aislados trabajando desde niños. Los hijos (mis padres y tíos) en cuanto tuvieron la oportunidad se largaron a donde había trabajo no rural, y décadas después se encuentran que los nietos no trabajan hasta los 20tantos, como mucho empleos de vacaciones.
Lo ven raro, pero es que al menos en mi caso hay una brecha cultural más grande con mis abuelos que con gente de otros países, de medio mundo.