Varios jubilados mayores de 80 años, sin pelos en la lengua sobre los jóvenes: “cuando yo era un niño, a los 10 o 12 años, tenía que ir a trabajar a lo que fuera”

Aquellos que tienen 80 años están varios pasos por delante de los jóvenes en sabiduría y conocimientos de la vida, por lo que sentarse con ellos a hablar merece la pena tanto como para tomar nota de lo que dicen y aplicar esas lecciones en nuestra vida diaria. Con esa idea, el creador de contenido Gerard Masol ha salido a la calle para entrevistar a varios jubilados con más de 80 años.