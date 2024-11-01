edición general
Varios jubilados mayores de 80 años, sin pelos en la lengua sobre los jóvenes: “cuando yo era un niño, a los 10 o 12 años, tenía que ir a trabajar a lo que fuera”

Varios jubilados mayores de 80 años, sin pelos en la lengua sobre los jóvenes: "cuando yo era un niño, a los 10 o 12 años, tenía que ir a trabajar a lo que fuera"

Aquellos que tienen 80 años están varios pasos por delante de los jóvenes en sabiduría y conocimientos de la vida, por lo que sentarse con ellos a hablar merece la pena tanto como para tomar nota de lo que dicen y aplicar esas lecciones en nuestra vida diaria. Con esa idea, el creador de contenido Gerard Masol ha salido a la calle para entrevistar a varios jubilados con más de 80 años.

Mark_ #12 Mark_
Cuando usted era niño no había señores de 80 años para decirle lo mismo porque se morían antes.

De todas formas lo que veo aquí bien fuerte son las ganas de enfrentar a más sectores de la población y preparar a la opinión pública para que empiece a haber recortes potentes en pensiones.

De nuevo pobres contra pobres.
hat100 #1 hat100
Hay cierto interés en crear un conflicto y azuzar el debate sobre el tema de las pensiones y me imagino que el motivo no es mejorar el sueldo, la vivienda y las condiciones laborales de la gente más joven
obmultimedia #22 obmultimedia
#1 El motivo es que acabe haciendose realidad el mantra de que las pensiones no son sostenibles y que se deben de privatizar con fondos de pensiones privados.
Torrezzno #20 Torrezzno *
Sin entrar en batalla generacional. ¿No pensáis que los chavales de hoy bajan los brazos muy rápido? En mi sector, IT, hace años que no curro con alguien menor de veinti largos, los últimos que conocí estaban "cuajados" y se estresaban con mirarlos. No se si fue coincidencia o es algo generacional. El hecho de "infantilizar" la universidad con el plan bolonia y demás puede tener que ver
Torrezzno #30 Torrezzno
#26 me quedan aun unos veinte, estoy a medio camino de los dos xD xD
#8 Leon_Bocanegra
Cuando era adolescente y mi padre me decia "yo a tu edad ya llevaba tiempo trabajando" siempre le contestaba "ostias, pues tienes que tener un montón de pasta ahorrada, dame 10.000 pesetas". No veas como se cabreaba. xD :-D
Ysinembargosemueve #28 Ysinembargosemueve
#8 ¿Porque tenia qué darte tú padre el dinero que le dieron por su esfuerzo?
#31 Leon_Bocanegra
#28 virgen santa, que haya que explicar que lo que pretendía al decirle eso era un rato de cachondeo.
Que si, que ya sabemos que él con 13 años tuvo que trabajar ,pero yo vivia en españa en los 90 ,no podía trabajar con 13 años. Era ilegal.
Le tendría que haber contestado "si padre, tiene usted razón padre, ahora mismo me busco un trabajo ,padre"
Golan_Trevize #4 Golan_Trevize
Ah, pues ya sabéis chicos, seguid a los medios e influencers que buscan que os encisméis con "los putos viejos que cobran mucho", para que así no miréis hacia dónde está el problema real.
shake-it #5 shake-it
Cuñadismo ilustrado.
Delapluma #7 Delapluma
Nos importa un cagarro, señor. Y eso por ser fina.

Si en ochenta años no hubiéramos mejorado nada y los niños de diez o doce años aún tuvieran que ir a trabajar de lo que fuera y sin chistar, seríamos una porquería de sociedad, que tampoco es que seamos una maravilla, pero al menos los niños tienen infancia, pueden estudiar, tener tiempo libro y jugar. A ver si lo que le escuece es que como usted tuvo una vida de mierda, quiere que el resto de generaciones la tengan igual que usted o peor.

Hartita de los "y-yo-más" que se creen que como ellos han sufrido mucho, el sufrimiento de los demás es de broma.
kastanedowski #3 kastanedowski
Es obvio que en el pasado era común que los niños trabajaran a los 12 años, pero el hecho de que algo se haya hecho antes no significa que sea lo correcto o adecuado hoy
Atusateelpelo #16 Atusateelpelo
#3 Pero demuestra cultura del esfuerzo para conseguir lo que se quiere.
kastanedowski #18 kastanedowski
#16 De eso no hay duda
Atusateelpelo #23 Atusateelpelo
#18 Pues la mayoria de la gente no es capaz de pasar del insulto porque no les gusta el mensaje en vez de rascar un poco y llegar a esa cultura del esfuerzo que antes tenias que tener (o te morias de hambre) y que ahora no se tiene (porque se habla mucho de los sueldos mileuristas, precios del alquiler y tal y cual pero luego el movil mas vendido es el iphone que vale mas de 1.000 euros y mas cosas asi).
Eibi6 #19 Eibi6
#16 todos son Juan Roig{troll}
Doisneau #2 Doisneau
Ah vale, pues ya sabeis chicos dejaos explotar y vuelta a trabajo infantil, no vaya a ser que el pollavieja ese se enfade
Lutin #9 Lutin
#2 Nadie está diciendo que se dejen explotar, está explicando que tenían que hacer ese esfuerzo porque no les daban nada, al contrario que las generaciones actuales donde se están criando vividores y personas sin capacidad de hacer esfuerzo alguno por conseguir una meta.

Por cierto que lo de llamar a unos ancianos que cuentan su vida "pollaviejas" dice más de tí que de ellos, maleducado.
carakola #10 carakola
#2 Coincido en el mensaje. Pero ¿y si hubiera sido una señora imbécil, que las hay y muchas? ¿Cuál es el equivalente? Ya está bien de polarizar por sexos.
Chinchorro #32 Chinchorro
#10 La señora te hubiera dicho que ella se ocupaba de los hermanos pequeños y limpiaba la casa sin retribución con doce años. Ellos trabajaban y ganaban, ellas trabajaban gratis.
Y ni señor ni señora, por muy imbécil que sea, te va a decir "trabaja gratis como yo lo hacía".
Atusateelpelo #13 Atusateelpelo
#2
¿Pero los jovenes no se quejan de que los boomers viven de puta madre?
Pues igual oir a jubilados de 80 años les hace ver porque ahora viven de puta madre, porque cuando eran jovenes curraron como cabrones.
Alakrán_ #14 Alakrán_
#2 Cada vez que usas expresiones sexista de carácter despectivo se muere un gatito.
Puedes decir algo parecido sin caer en esas bajezas.
mis_cojones_en_bata #17 mis_cojones_en_bata
#2 y el premio al soberano whit palillo con la maestría de opinar sin ver el vídeo ya está adjudicado.

Enhorabuena, un trofeo más a la vitrina.
Doisneau #21 Doisneau
#17 Que pasa, es tu abuelo o algo? Porque se te ha pegado el pollaviejismo :troll:
Ysinembargosemueve #29 Ysinembargosemueve
#17 Qué comentario más miserable.
lameiro #24 lameiro
#2 Ya se dejan explotar los muy retrasados y encima culpan de todos sus males a los que lucharon por conseguir unos derechos que ahora ellos dilapidan votando a la ultraderecha.
Autarca #33 Autarca
#24 El gobierno actual es ultraderecha?

Acaso no lo han votado? Aunque no esta haciendo absolutamente nada por ellos

www.meneame.net/m/actualidad/este-grafico-muestra-hundimiento-historic
devilinside #15 devilinside
Buah, el yayo este es un flojo. Cuando tenía 12 años en casa me obligaban a salir al monte, cazar un oso con mis propias manos, despellejarlo y cocinarlo para el desayuno, y luego tenía que bajar al pozo a picar carbón
alfre2 #6 alfre2
Qué envidia! Qué bien se vivía bajo el yugo de una sanguinaria dictadura fascista!
Ysinembargosemueve #27 Ysinembargosemueve
No creo que esos "chicos" no trabajen por tener conciencia de clase si no por vagueria y comodidad.
#25 MPR
Con 10 o 12 años dice, entonces es un privilegiado, debería haber hecho como mis padres que empezaron a trabajar con 6-7 años, por eso, con setentaytantos años apenas saben ni leer ni escribir (sólo fueron un año o dos a la escuela).

:-D
#11 encurtido
Simplemente tienen un punto de vista diferente, mis abuelos eran igual de chapas.

Pero es que eran gente que vivía en sus aldeas un poco aislados trabajando desde niños. Los hijos (mis padres y tíos) en cuanto tuvieron la oportunidad se largaron a donde había trabajo no rural, y décadas después se encuentran que los nietos no trabajan hasta los 20tantos, como mucho empleos de vacaciones.

Lo ven raro, pero es que al menos en mi caso hay una brecha cultural más grande con mis abuelos que con gente de otros países, de medio mundo.
