Varios equipos piden la retirada del Israel de la Vuelta por seguridad

En una reunión antes de la salida de la etapa consideraron que la presencia de la formación israelí impide un desarrollo normal de la carrera. Los representantes de los equipos se reunieron con miembros de la organización y emisarios de la asociación de ciclistas profesionales para debatir sobre la presencia del Israel en la Vuelta.

etiquetas: vuelta , retirada , israel , seguridad , ciclismo
comentarios
#1 Kikoncito
Que raro si se llevaron 12 puntos en Eurovisión.
Apotropeo #4 Apotropeo
#1 no llevaban bicicletas
#2 Suleiman
Son unos antisemitas los que los quieren expulsar.:troll:
fofito #3 fofito *
Está bien pedir,pero a veces es mejor no dar.

Retiraros vosotros de la vuelta y dejad claro que compartís la repulsa por el genocidio y no estáis dispuestos a que vuestro nombre se mezcle con quienes lo defienden y blanquean.
sotillo #5 sotillo
#3 Seguro que putean a unos cuantos para dar un escarmiento al resto, espera y verás las consecuencias de haber pedido esto
