edición general
30 meneos
30 clics
Varios colectivos internacionales revelan un listado de empresas que transportan armas y combustible a Israel

Varios colectivos internacionales revelan un listado de empresas que transportan armas y combustible a Israel

La campaña No Harbour for Genocide (“Ningún puerto para el genocidio”), impulsada por las organizaciones Global Energy Embargo for Palestine, Progressive International, el Comité Nacional de BDS y Energy Embargo for Palestine, ha confeccionado un listado de 36 navieras que han suministrado “de manera constante armamento y combustible a Israel” en pleno genocidio en curso contra Gaza. Estos colectivos anuncian acciones para bloquear el tránsito de los barcos y subrayan la obligación de apoya un “embargo popular” para intentar frenar los crímenes

| etiquetas: no harbour for genocide , empresas , transportan , armas , israel
25 5 0 K 211 actualidad
3 comentarios
25 5 0 K 211 actualidad
woody_alien #3 woody_alien
Que le pasen la lista a los houties, ellos sabrán qué hacer :troll:
3 K 40
AntiTankie #1 AntiTankie
En BBVA también., eso va para un vasco que se sentía muy orgulloso bancaarmada.org/es/notas-de-prensa/bbva-es-el-segundo-banco-espanol-qu
0 K 6

menéame