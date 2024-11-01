Varios colectivos internacionales revelan un listado de empresas que transportan armas y combustible a Israel

La campaña No Harbour for Genocide (“Ningún puerto para el genocidio”), impulsada por las organizaciones Global Energy Embargo for Palestine, Progressive International, el Comité Nacional de BDS y Energy Embargo for Palestine, ha confeccionado un listado de 36 navieras que han suministrado “de manera constante armamento y combustible a Israel” en pleno genocidio en curso contra Gaza. Estos colectivos anuncian acciones para bloquear el tránsito de los barcos y subrayan la obligación de apoya un “embargo popular” para intentar frenar los crímenes
| etiquetas: no harbour for genocide , empresas , transportan , armas , israel