11

32
clics
Varios bomberos casi quedan atrapados en Jerte al actuar unos vecinos por su cuent
Algunos agricultores quemaron las malas hierbas de sus cerezos para protegerlos y ese fuego provocado casi «hace un sándwich» con los efectivos que actuaban por encima
|
etiquetas
:
incendios
,
bomberos
,
desobediencia
,
vecinos
,
seguridad
9
2
2
K
83
actualidad
12 comentarios
9
2
2
K
83
actualidad
#6
litos523
#2
eso se le ofreció a todas las comunidades del régimen común para aliviar las cargas financieras de todos los gobiernos regionales a cambio de un compromiso con la estabilidad presupuestaria.
Como buen pepero, mientes y difunde bulos a sabiendas.
Negativo, reportado y a correr
4
K
68
#8
alcama
*
#6
Ese dinero hay que pagarlo , no alivia nada.
Alivia solo a los que les condonan la deuda, en este caso Cataluña. Porque no es engañemos : todo esto es un requisito de los independentistas catalanes para mantener su apoyo en el Congreso
¿O que te crees, que ese dinero se esfuma? Bendita ingenuidad
2
K
-18
#9
litos523
#8
Que si, que es un requisito de los independentistas... pero que se ofrecio a todos con las mismas condiciones.
Y ya que lo dices, si, el dinero se esfuma, en cuanto entra a los sobres del PP. Que se lo pregunten a Montoro.
Por cierto ¿queda algun tesorero del PP/AP vivo?
2
K
37
#11
Iori
#8
Que creias, que el "a por ellos" te saldría gratis?
0
K
7
#3
Anfiarao
*
#_2
eso se le ofreció a todas las comunidades del régimen común para aliviar las cargas financieras de todos los gobiernos regionales a cambio de un compromiso con la estabilidad presupuestaria.
Como buen pepero, mientes y difunde bulos a sabiendas.
Negativo, reportado y a correr
4
K
64
#7
ElmaEscobar
#3
Viene a hablar de su libro
2
K
40
#1
sleep_timer
Cuando nuestros impuestos, y las rebajas de impuestos de algunos van para no se sabe que mierdas y los servicios públicos se deterioran, la pobre gente tiene que actuar por su cuenta y al final se va todo a la mierda.
Tengo un cabreo XXXL.
2
K
30
#2
alcama
»
ver comentario
10
K
-114
#12
Supercinexin
¿Veis? Para ésto es por lo que habría que desplegar a los militares: para proteger la retaguardia de las Brigadas Forestales abriendo fuego contra los peligrosos lugareños. Pero el buenismo de la izquierda no quiere. Y por ello casi matan a éstos pobres bomberos.
0
K
19
#10
BurraPeideira_
Independientemente de que salga bien o mal eso en la práctica es provocar un incendio.
En la noticia no dice nada de que haya detenidos cuando se ha detenido a gente por hacer contrafuegos. Incluso se ha mandado a prisión provisional sin fianza a uno que estaba desbrozando y plantó fuego por accidente.
0
K
11
#4
strike5000
*
No le falta razón a La Unión en cuanto a la responsabilidad de la Junta, pero desde luego ha sido una irresponsabilidad por parte de los agricultores. Si me dijeras que no hay nadie trabajando en la zona lo entendería, como ese vecino que detuvieron por hacer esto mismo y todo el pueblo salió a defenderlo, pero si tienes al ciento y la madre en la zona no puedes ponerles en peligro por salvar unos cerezos. Que sí, que son tu medio de vida, pero de una manera u otra tú puedes sobrevivir sin los cerezos, pero alguien que se quema vivo no.
0
K
10
#5
Kuruñes3.0
Otros
simpáticos alfeanos
tontos del culo haciendo tontoculadas.
0
K
8
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
