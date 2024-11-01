·
Varios ataques con drones rusos a Ucrania violan el espacio aéreo rumano y fuerzan el cierre de un aeropuerto en Polonia
Ocurre tres días después de que Varsovia derribara drones rusos en su espacio aéreo.
kremlin
,
invasión
,
putin
,
rumanía
,
drones
,
ucrania
17
2
0
K
97
actualidad
21 comentarios
#2
Joaker
*
Seguro que esta vez tambien fue por accidente/ interferencias Ucranianas/ataque de falsa bandera...
Me he dejado alguna?
3
K
29
#4
Uge1966
#2
SI: "vamos a ir probando a ver qué pasa..."
1
K
20
#10
Klamp
#2
el de Rusia solo ataca por que le molesta que sus vecinos se preparen por si Rusia les ataca
1
K
17
#12
woody_alien
*
#2
Los drones rusos de Polonia resultaron ser aparatos sin armas, todos los daños fueron producidos por obuses de la artillería antiaerea polaca. Diría que están probando la capacidad de interceptación de la OTAN enviando cacharros cargados de sensores
0
K
11
#16
Mltfrtk
#12
Ayer leí por ahí que lo que hacen es enviar drones para ver de qué punto proceden los proyectiles que los destruyen y así conocer las ubicaciones de lanzamiento.
0
K
13
#1
yoma
A Rusia se le están escapando drones por encima de sus posibilidades.
2
K
23
#13
karakol
Han enviado esto a los móviles polacos. No sé si será una troleada, un bulo o lo que sea. Aquí lo dejó, por si acaso.
El mensaje dice en polaco:
“¡ATENCIÓN! Amenaza de ataque aéreo. Mantén especial precaución. Sigue las instrucciones de las autoridades. Espera más comunicados.”
1
K
23
#6
Don_Pixote
Otro error, claramente
2
K
19
#15
suppiluliuma
Zazis de MNM
: ¡Rusia sólo quiere ser nuestra amigaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!
1
K
14
#7
Marisadoro
Mientras no lleguen a Yemen, Siria, Iran, Catar etc no hay conflicto.
0
K
12
#19
suppiluliuma
#18
Exacto,
alter kamerad
. Me recuerda a todos esos "historiadores" que se dedican a "explicar" el ataque preventivo del
Reich
a Polonia sin mencionar ni una sola vez a la Conspiración Judía Internacional.
0
K
11
#3
aupaatu
*
Sigue el lobo asustaviejas como medio para mantener al vecino que tiene los recursos de los que carece Europa, como el enemigo de una guerra que comenzó con un Euromaidan y un golpe de Estado neonazi en Ucrania.
Igual el Macoleon y le nuevo Kaiser Aleman con el Trumpeta quieren seguir con la Cruzada contra Rusia.
3
K
11
#5
Joaker
*
#3
A cuanta gente ha matado ya este lobo?
Tu sigue hablando de golpes de estado neonazis cuando la realidad es que esta guerra la ha empezado Rusia y solo se acabara cuando ellos lo decidan.
5
K
39
#9
Klamp
#5
esta gente suena como si tuviera un lorem ipsum tankie por ahí colgado la virgen
0
K
8
#11
aupaatu
#5
Claro se levantaron un día y decidieron comenzar una guerra que solo les traería problema.
Lo de la expansión de la OTAN por la exrepúblicas soviéticas tras la disolución de la URSS qué finalizaba con la guerra fría y el peligro comunista seguro que no tiene nada que ver
0
K
8
#14
suppiluliuma
*
#_11
#5
Putin decidió invadir Ucrania porque cree que es una parte de la tierra ancestral rusa y que los ucranianos son rusos.
-
Sobre la unidad histórica de Rusos y Ucranianos (Vladimir Putin)
:
Durante la reciente Línea Directa, cuando me preguntaron por las relaciones ruso-ucranianas,
dije que rusos y ucranianos eran un solo pueblo, un todo único
. Estas palabras no estaban motivadas por consideraciones a corto plazo ni por el
…
» ver todo el comentario
2
K
13
#18
Pejeta
#5
No olvides a la Organización Terrorista del Atlántico Norte que tiene un papel muy que muy importante en esta película. No te dejé llevar solo por la sipnosi.
0
K
7
#8
Don_Pixote
#3
ha dicho nazi!
Chupito
3
K
39
#20
JBM00
Justo hoy he visto el documental "20 días en Mariúpol" y se me ha quedado un mal cuerpo de la hostia
www.filmaffinity.com/es/film506443.html
0
K
9
#17
Andreham
Pues nada, mandemos a morir a cientos de miles de jóvenes porque unos robotitos han pasado por una linea imaginaria en el cielo para ir a matar a jóvenes.
Es intolerable la situación, no podemos dejar que Rusia se entrometa en la sacrosanta patria de los europeos.
Por cierto, ¿cuando vamos a poner los aranceles a China que nos ha "sugerido" USA?
0
K
8
#21
alpoza
#17
nada de aranceles, hay que ir a lo bestia y dejar de comprar nada Chino y sustituirlo por todo americano... mas pasta para los Yankies y asi podran defendernos mejor de esos cerdos comunistas.
0
K
11
Ver toda la conversación (
21
comentarios)
