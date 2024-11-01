edición general
Varapalo al juez que archivó la denuncia de una doctora argumentando que las médicas no pueden ser víctimas de violencia machista

Como adelantó Público, el pasado mes de noviembre el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Vigo, Pablo de San Mateo, archivó la querella de esta mujer contra su exmarido por varios delitos continuados de maltrato habitual, agresión sexual con penetración; lesiones psicológicas agravadas (cuyos síntomas siguen persistiendo en la actualidad), así como delito contra la integridad moral; todos ellos cometidos en el ámbito de la violencia de género.

sotillo #1 sotillo
Es como si la justicia no terminara de salir de la cueva de los años cuarenta
#4 diablos_maiq
#1... antes de cristo
Milmariposas #2 Milmariposas
Ser juez no garantiza ser una persona que sabe aplicar las leyes de manera "justa" y ecuánime.

Y precisamente éste es un ejemplo excelente.

#JuecesUngaUnga
Asimismov #5 Asimismov
Durante mucho tiempo no se admitía la violencia de género contra las mujeres con formación universitaria porque se les suponía capaces e indepentes de sus maridos, como si un título universitario garantizase la independencia afectiva, responsabilidad maternofilial y económica.
#3 ernovation
Típica notícia donde no te cuentan el aspecto relevante que será la causa de todo.
