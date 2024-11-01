Varapalo al juez que archivó la denuncia de una doctora argumentando que las médicas no pueden ser víctimas de violencia machista

Como adelantó Público, el pasado mes de noviembre el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Vigo, Pablo de San Mateo, archivó la querella de esta mujer contra su exmarido por varios delitos continuados de maltrato habitual, agresión sexual con penetración; lesiones psicológicas agravadas (cuyos síntomas siguen persistiendo en la actualidad), así como delito contra la integridad moral; todos ellos cometidos en el ámbito de la violencia de género.