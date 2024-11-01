Vallebrón: El fenómeno "instagrameable" del 2026 en Fuerteventura

Si has abierto Instagram en las últimas semanas, es imposible que no hayas visto el despliegue de colores que está protagonizando el norte de la isla de Fuerteventura. El Paisaje Protegido de Vallebrón se ha coronado este febrero de 2026 como el epicentro absoluto de todas las miradas. Y no es para menos, porque Fuerteventura es una de las islas menos lluviosas y más desérticas de Canarias, y está temporada de abundantes lluvias está dejando paisajes aún más preciosos (que ya lo son de por sí).