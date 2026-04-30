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De valla publicitaria a referente cultural: el Toro de Osborne cumple 70 años
Lo que nació como un encargo para promocionar Brandy Veterano se ha transformado en una marca que trasciende los límites culturales y temporales.
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#5
concentrado
Y pese a no haber sido toreado, no se ha extinguido.
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#1
Mltfrtk
Otro símbolo fascista.
x.com/i/status/1996902748852482376
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#4
javibaz
m.youtube.com/shorts/sxm_FpFpbaU
Lo que había que hacer con todos
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#6
traviesvs_maximvs
#4
entiendo que no te gusta el brandi
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#3
Perrota
Cuando sales de Galicia y los ves, es que ya estás en España.
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#2
Cuñado
trasciende los límites culturales y temporales
Están la espiral, la cruz y el toro de Osborne
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x.com/i/status/1996902748852482376
Lo que había que hacer con todos
Están la espiral, la cruz y el toro de Osborne