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De valla publicitaria a referente cultural: el Toro de Osborne cumple 70 años

De valla publicitaria a referente cultural: el Toro de Osborne cumple 70 años

Lo que nació como un encargo para promocionar Brandy Veterano se ha transformado en una marca que trasciende los límites culturales y temporales.

| etiquetas: valla , publicitaria , aniversario , toro , osborne
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6 comentarios
7 1 0 K 81 actualidad
#5 concentrado
Y pese a no haber sido toreado, no se ha extinguido.
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Mltfrtk #1 Mltfrtk
Otro símbolo fascista.
x.com/i/status/1996902748852482376
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javibaz #4 javibaz
m.youtube.com/shorts/sxm_FpFpbaU
Lo que había que hacer con todos
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traviesvs_maximvs #6 traviesvs_maximvs
#4 entiendo que no te gusta el brandi
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#3 Perrota
Cuando sales de Galicia y los ves, es que ya estás en España. :troll:
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Cuñado #2 Cuñado
trasciende los límites culturales y temporales

Están la espiral, la cruz y el toro de Osborne :shit:
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menéame