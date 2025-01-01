Valero (IU): "Cada vez que sucede una catástrofe, la gestión negligente del PP pone en jaque el autogobierno de CCAA"

El coordinador de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Toni Valero, ha criticado este lunes que, "cada vez que sucede una catástrofe, la gestión negligente del PP pone en jaque el autogobierno de las comunidades autónomas" (CCAA). Así lo ha censurado el también diputado del grupo Sumar en el Congreso en unas declaraciones remitidas a los medios de comunicación al hilo de los graves incendios forestales registrados durante este mes de agosto en varias comunidades autónomas españolas.