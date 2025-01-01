edición general
Valero (IU): "Cada vez que sucede una catástrofe, la gestión negligente del PP pone en jaque el autogobierno de CCAA"

El coordinador de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Toni Valero, ha criticado este lunes que, "cada vez que sucede una catástrofe, la gestión negligente del PP pone en jaque el autogobierno de las comunidades autónomas" (CCAA). Así lo ha censurado el también diputado del grupo Sumar en el Congreso en unas declaraciones remitidas a los medios de comunicación al hilo de los graves incendios forestales registrados durante este mes de agosto en varias comunidades autónomas españolas.

fareway
Solo han estudiado como hacerse ricos en el menor tiempo posible. Las desgracias no van con ellos, es algo demasiado progre.
#2 Jacusse
Precisamente por eso es una mala idea fomentar el "autogobierno" como la panacea. Hay muchos inútiles gobernando. Del PP muchos, pero no los únicos.

Hacen las cosas mal. Unos peor que otros. Y, como los han votado, el resto nos tenemos que callar.
#3 dasu
Porque sólo nos fijamos en los desastres. Yo diría más bien que cada vez que hay que mirar qué gestión hacen los del PP, es algo increible.
