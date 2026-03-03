edición general
Valencianos y valencianas, ya nos rige el bando fallero. Estamos en Fallas, guste o no guste. Asumámoslo

Quien escribe estas líneas se pone la peineta desde la cuna, pero no quita para que mire con ojos críticos y entienda que el debate de marzo no está resuelto todavía. Al contrario, me temo, sigue abriéndose la brecha en una fiesta que es, ante todo, de disfrutarse en la calle. Es esta además la definición que hace nuestra Alcaldesa en el bando fallero, cuando viene a recordar que la celebración fallera tiene en el espacio público “su espacio natural de expresión de los elementos creativos, culturales y sociales que a lo largo de los años

Supercinexin #2 Supercinexin
Ya están los antifallas llorando. Chico, son sólo un par de semanas al año. Píllate vacaciones o teletrabaja desde el pueblo esos días, como hacen casi todos mis amigos, y listo. Si hasta los críos tienen una semana de vacaciones en colegios, institutos y universidades.

O hazte fallero, mejor todavía.
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
hijos de la ruta del bakalao
Andreham #3 Andreham
Como ilicitano que adora la pirotecnia no puedo enfadarme con esta gente, pero sí entiendo que cortar calles es un poco coñazo, pero como rojo que apoya las reclamaciones sociales nuevamente no puedo ponerme en contra de que se corten calles...

Soy un mar de contradicciones :foreveralone:
