Valencia suspende clases en las pedanías del sur por las lluvias de este lunes

El Ayuntamiento de Valencia ha suspendido las clases este lunes 29 en centros escolares de las Pedanías Sur y zonas inundables debido a la alerta naranja por lluvias y amarilla por tormentas. También se recomienda cancelar actividades al aire libre, cerrar parques, jardines, bibliotecas y cementerios municipales. Se activan centros de emergencia climática en El Carmen, Santa Cruz de Tenerife y Benimaclet. Las autoridades instan a seguir las actualizaciones a través de los canales oficiales del Ayuntamiento para mantenerse informado

Sr.No
Luego, cuando la Comunitat Valenciana se vuelva a inundar, saldrá Carlos Mesón a decir que no se enteró y que nadie le había avisado.
sotillo
#1 Ya les habrá dicho que no los piensa ni criticar ni insultar por tomar medidas como hizo con la Universidad cuando la Dana
valandildeandunie
La suerte que tenemos los valencianos normales es que parece que las lluvias se quedarán en la fachada marítima y no en el interior como paso en la riada del año pasado.

Pero llega a hacer un poco más de viento de levante y un pelín más frío el aire en altura, siendo estas más flojas que el 29O y tenemos liada la misma que ese día porque el mar está hirviendo.
