Valencia suspende clases en las pedanías del sur por las lluvias de este lunes

El Ayuntamiento de Valencia ha suspendido las clases este lunes 29 en centros escolares de las Pedanías Sur y zonas inundables debido a la alerta naranja por lluvias y amarilla por tormentas. También se recomienda cancelar actividades al aire libre, cerrar parques, jardines, bibliotecas y cementerios municipales. Se activan centros de emergencia climática en El Carmen, Santa Cruz de Tenerife y Benimaclet. Las autoridades instan a seguir las actualizaciones a través de los canales oficiales del Ayuntamiento para mantenerse informado