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València registra tres apuñalamientos graves en 10 horas el último día de Fallas

València registra tres apuñalamientos graves en 10 horas el último día de Fallas

La Policía Nacional salva la vida a una de las víctimas, al aplicarle un torniquete en una pierna para evitar que muriese desangrado nen Orriols

| etiquetas: valencia , fallas , sucesos
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10 comentarios
4 1 0 K 56 actualidad
tusitala #4 tusitala
Pero son apuñalamientos entre coleguillas?
youtu.be/oCwnHEkGSgM?is=buRvF9qYhWredvr_
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#5 Alcalino
Imaginad las fallas con el acceso a las armas de EEUU. .
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tusitala #8 tusitala *
#5 - ¿Ha sido un petardo o un disparo?
-Ha sonado demasiado fuerte para ser un disparo
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NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
Tiene pinta de que Pertinax vino a ver las fallas
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Pertinax #1 Pertinax *
La explicación en #3 :troll:
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Pertinax #7 Pertinax
#3 Y puedo confirmar que son un puntazo.
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aPedirAlMetro #6 aPedirAlMetro *
Happy hour fallero...
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FunFrock #2 FunFrock *
Ahora #5 nos dice lo q ha pasado
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CharlesBrowson #10 CharlesBrowson
Este año la verdad que se ha superado la publicidad de las Fallas al menos por aqui, el puto asco es aquello este año o los pasados tambien eran asi?
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#9 To_lo_loco
Que la cúpula del trueno ha de ser en un espacio cerrado, no en la calle.
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menéame