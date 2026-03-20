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València registra tres apuñalamientos graves en 10 horas el último día de Fallas
La Policía Nacional salva la vida a una de las víctimas, al aplicarle un torniquete en una pierna para evitar que muriese desangrado nen Orriols
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:
valencia
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fallas
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sucesos
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#4
tusitala
Pero son apuñalamientos entre coleguillas?
youtu.be/oCwnHEkGSgM?is=buRvF9qYhWredvr_
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#5
Alcalino
Imaginad las fallas con el acceso a las armas de EEUU. .
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#8
tusitala
*
#5
- ¿Ha sido un petardo o un disparo?
-Ha sonado demasiado fuerte para ser un disparo
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#3
NPCMeneaMePersigue
Tiene pinta de que Pertinax vino a ver las fallas
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#1
Pertinax
*
La explicación en
#3
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#7
Pertinax
#3
Y puedo confirmar que son un puntazo.
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K
20
#6
aPedirAlMetro
*
Happy hour fallero...
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K
9
#2
FunFrock
*
Ahora
#5
nos dice lo q ha pasado
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#10
CharlesBrowson
Este año la verdad que se ha superado la publicidad de las Fallas al menos por aqui, el puto asco es aquello este año o los pasados tambien eran asi?
0
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#9
To_lo_loco
Que la cúpula del trueno ha de ser en un espacio cerrado, no en la calle.
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-Ha sonado demasiado fuerte para ser un disparo