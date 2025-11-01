·
VALÈNCIA :Las nuevas promociones en zona inundable de La Torre incluyen garajes subterráneos
Los vecinos reclaman más celeridad en el cambio de planeamiento al Ayuntamiento de València para que los edificios incorporen ya los garajes en altura
|
etiquetas
:
valencia
,
dana
,
inundacion
actualidad
3 comentarios
#2
javibaz
¿Que podría salir mal?
0
K
14
#1
Mala
Me pregunto si habrá aseguradoras serias que se arriesguen... otra vez.
0
K
10
#3
Barriales
*
#1
no.
Algún vivo montará una y que sea lo que dios quiera.
Desde hace decadas se han cambiado terrenos inundables a urbanizables, con total impunidad.
0
K
7
