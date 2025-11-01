edición general
4 meneos
9 clics
VALÈNCIA :Las nuevas promociones en zona inundable de La Torre incluyen garajes subterráneos

VALÈNCIA :Las nuevas promociones en zona inundable de La Torre incluyen garajes subterráneos

Los vecinos reclaman más celeridad en el cambio de planeamiento al Ayuntamiento de València para que los edificios incorporen ya los garajes en altura

| etiquetas: valencia , dana , inundacion
3 1 1 K 39 actualidad
3 comentarios
3 1 1 K 39 actualidad
javibaz #2 javibaz
¿Que podría salir mal?
0 K 14
Mala #1 Mala
Me pregunto si habrá aseguradoras serias que se arriesguen... otra vez.
0 K 10
#3 Barriales *
#1 no.
Algún vivo montará una y que sea lo que dios quiera.
Desde hace decadas se han cambiado terrenos inundables a urbanizables, con total impunidad.
0 K 7

menéame