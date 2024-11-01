València matiza la moratoria y abre la puerta a pisos turísticos en bajos comerciales

El Ayuntamiento de València retira el veto a los pisos turísticos en bajos comerciales. El consistorio ha aclarado el alcance de la moratoria de licencias para nuevos usos terciarios hoteleros y ha determinado que los bajos comerciales de edificios residenciales mixtos podrán destinarse a pisos turísticos cuando ese uso esté expresamente previsto como obligatorio por el planeamiento. La interpretación ha sido aprobada por la Comisión Municipal de Unificación de Criterios Técnicos y ratificada por la Junta de Gobierno Local.