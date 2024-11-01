edición general
6 meneos
5 clics
València matiza la moratoria y abre la puerta a pisos turísticos en bajos comerciales

València matiza la moratoria y abre la puerta a pisos turísticos en bajos comerciales

El Ayuntamiento de València retira el veto a los pisos turísticos en bajos comerciales. El consistorio ha aclarado el alcance de la moratoria de licencias para nuevos usos terciarios hoteleros y ha determinado que los bajos comerciales de edificios residenciales mixtos podrán destinarse a pisos turísticos cuando ese uso esté expresamente previsto como obligatorio por el planeamiento. La interpretación ha sido aprobada por la Comisión Municipal de Unificación de Criterios Técnicos y ratificada por la Junta de Gobierno Local.

| etiquetas: valencia , vivienda , turismo , bajos comerciales , pisos turísticos , pp
5 1 0 K 78 actualidad
2 comentarios
5 1 0 K 78 actualidad
#1 chavi
Vivienda no, piso turistico si.
0 K 12
Javi_Pina #2 Javi_Pina
Ya ni los zulos nos quedan para vivir.
0 K 10

menéame