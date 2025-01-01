·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5848
clics
Se agota el jersey con las siglas de URSS que Lavrov vistió en Alaska
5339
clics
La viñeta: Nazis
7185
clics
García Albiol le afea a un bombero de Madrid que hable sólo de Ayuso: su réplica no la vieron venir ni en Génova
4051
clics
Limpiando los canales de Venecia en 1956
4075
clics
La verdad de la visita de Feijóo y Mañueco a los incendios de León: Abucheados por los vecinos y montajes en rueda de prensa
más votadas
456
El PP vuelve a intentar confundir sobre las competencias de sus gobiernos en plena ola de incendios
375
Madre agredida en Vigo: "Un niño abofeteó a mi hija y su madre tiró el carro con mi bebé dentro; se creen los dueños del parque"
353
Primer ministro chino insta a realizar esfuerzos para escribir nuevo capítulo en la construcción de la civilización ecológica en la nueva era
573
La verdad de la visita de Feijóo y Mañueco a los incendios de León: Abucheados por los vecinos y montajes en rueda de prensa
301
Una vecina grabó el espectáculo de fuegos artificiales en Jaraíz de la Vera, pueblo de Cáceres, y luego enfocó uno de los incendios en activo que había a lo lejos
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
22
clics
València está sucia: el verano agrava el descontrol en la recogida de residuos
Las redes sociales se llenan de quejas por el mal estado de la limpieza de la ciudad, un problema que se ve reflejado en las encuestas del ayuntamiento, donde las reclamaciones vecinales no dejan de crecer
|
etiquetas
:
vivienda
,
valencia
9
2
0
K
140
politica
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
2
0
K
140
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
vicus.
Es lo que tiene votar a la derechusma, que pone a cada uno en su sitio. Los barrios ricos pudientes y relucientes y los barrios obreros con la mierda.
1
K
22
#1
NPCmasacrado
*
Desde el punto de vista de mercado así espantas a la gente que quiere comprar en esa zona, y los especuladores tienen precios más baratos.
Nosotros deberíamos alarmar de la ciudad llena de mierda para espantar turistas y obligarlos a hacer algo
Por ejemplo he recortado el titular para que parezca que es toda la ciudad y difundirlo clase de hackeo de mercados en 1 minuto
Gracias por asistir
0
K
20
#11
Connect
*
Barcelona está igual y gobierna el PSC de Collboni a quien he votado y volveré a votar) . Salgo cada mañana a caminar o hacer bici, y me encuentro papeleras a rebosar, papeles por todos lados, incluso dentro de la zona de jardineras y jardines. En el suelo hay líquidos ya secos y pegajosos que atraen bichos e insectos.
Por no hablar de la cantidad de hojas secas que no se han recogido e invaden carriles bici. Y no cuela que se hace como ciclo de naturaleza porque hay demasiada hojarasca.
Es una verguenza que no se pongan medios de ningún tipo.
0
K
12
#7
hdptest001
Valencia no está siciea, está MUY sucia, y no es una cosa sólo de ahora, ha sido así desde que tengo memoria. Aunque diga el artículo que las quejas sobre limpieza se han reducido un 14% y que el actual consistorio diga cuánto se ha mejorado el servicio de limpieza, cosa que no pongo en duda, sigue siendo totalmente deficiente y las calles siguen dando asco y vergüenza.
Y sobre la matraca de convertirlo todo en lucha de clases ya ni hablamos, la ciudad está sucia en todos sitios, tanto en…
» ver todo el comentario
0
K
10
#10
Abril_2025
*
#7
También en el enlace habla de la encuesta a inicios de año donde un 50% dice que la ciudad está igual y el 33% opina que está peor.
0
K
11
#5
Lamantua
*
Buahhhhh, paseen por Mazarrón (Murcia) y Valencia parece una patena.
P. D. Si hay algún meneante responsable de Servicios de limpieza del Ayto de Mazarron, desde aquí le llamo CHORIZO SINVERGÜENZA.
0
K
9
#2
Solinvictus
Casualidad?
0
K
7
#3
Borgiano
#2
No, es El Diario
0
K
8
#6
Antipalancas21
#3
No, es la verdad estando el PP al mando.
3
K
68
#9
Barriales
#3
y?. Que insinuas?
0
K
7
#8
valandildeandunie
#2
Mas bien causalidad.
0
K
17
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Nosotros deberíamos alarmar de la ciudad llena de mierda para espantar turistas y obligarlos a hacer algo
Por ejemplo he recortado el titular para que parezca que es toda la ciudad y difundirlo clase de hackeo de mercados en 1 minuto
Gracias por asistir
Por no hablar de la cantidad de hojas secas que no se han recogido e invaden carriles bici. Y no cuela que se hace como ciclo de naturaleza porque hay demasiada hojarasca.
Es una verguenza que no se pongan medios de ningún tipo.
Y sobre la matraca de convertirlo todo en lucha de clases ya ni hablamos, la ciudad está sucia en todos sitios, tanto en… » ver todo el comentario
P. D. Si hay algún meneante responsable de Servicios de limpieza del Ayto de Mazarron, desde aquí le llamo CHORIZO SINVERGÜENZA.