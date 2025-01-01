edición general
11 meneos
22 clics
València está sucia: el verano agrava el descontrol en la recogida de residuos

València está sucia: el verano agrava el descontrol en la recogida de residuos

Las redes sociales se llenan de quejas por el mal estado de la limpieza de la ciudad, un problema que se ve reflejado en las encuestas del ayuntamiento, donde las reclamaciones vecinales no dejan de crecer

| etiquetas: vivienda , valencia
9 2 0 K 140 politica
11 comentarios
9 2 0 K 140 politica
vicus. #4 vicus.
Es lo que tiene votar a la derechusma, que pone a cada uno en su sitio. Los barrios ricos pudientes y relucientes y los barrios obreros con la mierda.
1 K 22
NPCmasacrado #1 NPCmasacrado *
Desde el punto de vista de mercado así espantas a la gente que quiere comprar en esa zona, y los especuladores tienen precios más baratos.

Nosotros deberíamos alarmar de la ciudad llena de mierda para espantar turistas y obligarlos a hacer algo

Por ejemplo he recortado el titular para que parezca que es toda la ciudad y difundirlo clase de hackeo de mercados en 1 minuto

Gracias por asistir  media
0 K 20
Connect #11 Connect *
Barcelona está igual y gobierna el PSC de Collboni a quien he votado y volveré a votar) . Salgo cada mañana a caminar o hacer bici, y me encuentro papeleras a rebosar, papeles por todos lados, incluso dentro de la zona de jardineras y jardines. En el suelo hay líquidos ya secos y pegajosos que atraen bichos e insectos.

Por no hablar de la cantidad de hojas secas que no se han recogido e invaden carriles bici. Y no cuela que se hace como ciclo de naturaleza porque hay demasiada hojarasca.

Es una verguenza que no se pongan medios de ningún tipo.
0 K 12
#7 hdptest001
Valencia no está siciea, está MUY sucia, y no es una cosa sólo de ahora, ha sido así desde que tengo memoria. Aunque diga el artículo que las quejas sobre limpieza se han reducido un 14% y que el actual consistorio diga cuánto se ha mejorado el servicio de limpieza, cosa que no pongo en duda, sigue siendo totalmente deficiente y las calles siguen dando asco y vergüenza.

Y sobre la matraca de convertirlo todo en lucha de clases ya ni hablamos, la ciudad está sucia en todos sitios, tanto en…   » ver todo el comentario
0 K 10
#10 Abril_2025 *
#7 También en el enlace habla de la encuesta a inicios de año donde un 50% dice que la ciudad está igual y el 33% opina que está peor.
0 K 11
Lamantua #5 Lamantua *
Buahhhhh, paseen por Mazarrón (Murcia) y Valencia parece una patena.
P. D. Si hay algún meneante responsable de Servicios de limpieza del Ayto de Mazarron, desde aquí le llamo CHORIZO SINVERGÜENZA.
0 K 9
Solinvictus #2 Solinvictus
Casualidad?
0 K 7
#3 Borgiano
#2 No, es El Diario
0 K 8
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#3 No, es la verdad estando el PP al mando.
3 K 68
#9 Barriales
#3 y?. Que insinuas?
0 K 7
valandildeandunie #8 valandildeandunie
#2 Mas bien causalidad.
0 K 17

menéame