Vale, Artemisa II ha sido un éxito: ¿y ahora qué piensa hacer la NASA?

La misión Artemisa II, el primer vuelo tripulado más allá de la órbita baja en más de medio siglo, ha sido un éxito total. La última duda era comprobar el estado del escudo térmico después del mal estado en el que había quedado el escudo de la Orión de Artemisa I. A la espera de una confirmación oficial por parte de la NASA, las fotos tomadas por los buzos que extrajeron a la tripulación no muestran ningún deterioro fuera de lo normal. El escudo térmico de losetas cerámicas de la parte superior también se comportó como era de esperar (...)