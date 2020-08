La vacuna contra COVID-19 será obligatoria en Virginia, dice comisionado de Salud

Cuando se le preguntó si la vacuna para el virus sería obligatoria, el Dr. Norman Oliver dijo que “Sí”, en una entrevista con 8News esta semana. añadió que no sería obligatoria mientras no se “demuestre que la vacuna es segura”. La ley de Virginia permite actualmente al comisionado exigir la vacunación inmediata en caso de epidemia. “Los estados pueden obligar la vacunación de manera más o menos invasiva”, dijo el profesor de derecho Dov Fox, “Pueden limitar el acceso a las escuelas, servicios o empleos si la gente no se vacuna.