edición general
3 meneos
16 clics
Las vacaciones también enseñan: lo que los niños aprenden sin querer cuando no están en la escuela

Las vacaciones también enseñan: lo que los niños aprenden sin querer cuando no están en la escuela

Durante las vacaciones, lejos de las estructuras formales académicas, los niños y jóvenes siguen aprendiendo –y mucho–, aunque de manera más informal, espontánea y emocionalmente significativa. En lugar de contenidos curriculares, lo que se cultiva en estos períodos de “descanso” son competencias igual de esenciales para la vida: habilidades sociales, autonomía, creatividad, gestión emocional, resolución de conflictos, conciencia del tiempo, sentir el aburrimiento…

| etiquetas: niños , escuela , aprenden , vacaciones
2 1 0 K 24 cultura
4 comentarios
2 1 0 K 24 cultura
pepel #1 pepel
A usar los móviles.
0 K 17
Uge1966 #2 Uge1966
#1 A eso ya aprenden durante el curso. El verano es para descubrir que los demás, aparte de escribir, también hablan.
1 K 19
#3 Galton *
#2 Es más... ese es el objetivo fundamental de la escuela... para eso los llevan, claro...
0 K 9
#4 Abril_2025
Mis hijos a sus 3-4 años cuando más aprenden es durante el verano. Nos vamos a descansar dos semanas a una casa en de veraneo y vuelven hablando muchísimo mejor.

Pasan de tratar medio día sobre todo con niños a tratar todo el día con personas que hablan perfectamente y que además les escuchan y hablan con ellos. Pues normal.
0 K 10

menéame