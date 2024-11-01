edición general
De vacaciones en la Guerra de Ucrania

Muchos occidentales van a Kiev a pedir a los ucranianos que sigan luchando, pero el youtuber Andriy es un ucraniano nacido en Ucrania que decidió ir de vacaciones a Kiev a hacer propaganda. Mientras 1.500 de sus compatriotas mueren o caen gravemente heridos cada día.

HeilHynkel
Ya lo digo Adolfo ... no sois dignos de mí (por Adolfo, aquí aplica la OTAN) y merecéis morir hasta el último (alemán, ucraniano en este caso)

Lo cachondo es que los NATOntados no paran de copiar la propaganda nazi de la época. A lo mejor va a ser por la cantdad de nazis que mantuvieron escribiendo la historia.
Fartón_Valenciano
#2 Voy a darte unas fechas:

- 23 de agosto de 1939

- 1 de septiembre de 1939

- 17 de septiembre de 1939

La intención de la Alemania nazi fue invadir territorios y anexionárselos, ¿te suena esto?, eso es historia...
suppiluliuma
Resumen de los primeros cinco segundos de este envío: la culpa de los muertos en la Segunda Guerra Mundial fue de los aliados por no rendirse. Heil Hitler! :troll:
rusito
Los primeros minutos del vídeo son una viva antología de hipocresía y cinismo.
rusito
Tu colega Andriy dice una cosa épica en el minuto 31:00 "¿Cómo un país en el frente esté haciendo una clase de zumba? ¿por qué?¿ tienen que estar metidos todos en un sótano cubiertos por mantas y llorando como si eso fuera Gaza? Ucrania no es Gaza, Ucrania no está siendo arrasada". xD xD xD
