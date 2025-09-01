Las vacaciones de dos trabajadores de RAC1 terminan con una operación de urgencia y una factura desorbitada: "Nos reclaman casi 40.000 euros" (cat)

Este lunes en El món en RAC1 hemos contado una historia que ha pasado este verano y que pone los pelos de punta. Los protagonistas son dos trabajadores de la radio: Edu de Batlle , la voz del Espanyol juega en RAC1 , y Carla Melendez , del equipo de marketing. Habían marchado de vacaciones a Miami, en Estados Unidos y el penúltimo día que estaban allí su hija cayó , con la mala suerte de que se rompió el húmero. A partir de ahí, comienza un periplo con unos costes estratosféricos.