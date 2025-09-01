edición general
Las vacaciones de dos trabajadores de RAC1 terminan con una operación de urgencia y una factura desorbitada: "Nos reclaman casi 40.000 euros" (cat)

Este lunes en El món en RAC1 hemos contado una historia que ha pasado este verano y que pone los pelos de punta. Los protagonistas son dos trabajadores de la radio: Edu de Batlle , la voz del Espanyol juega en RAC1 , y Carla Melendez , del equipo de marketing. Habían marchado de vacaciones a Miami, en Estados Unidos y el penúltimo día que estaban allí su hija cayó , con la mala suerte de que se rompió el húmero. A partir de ahí, comienza un periplo con unos costes estratosféricos.

etiquetas: vacaciones , eeuu , edu de batlle , fractura húmero , 40.000 euros
The_real_deal #2 The_real_deal
pero no se habían hecho ninguno específico para el viaje

Error. Si viajas a un pais 3er mundista como usa, seguro de 500.000€ minimo.
#4 candonga1
#2 La seguridad social por la que suspiran los quironesos.
#8 vantablack
#2 #7 No hace falta que sea USA o un país del tercer mundo, cualquier país que no sea Europa (y alguno más con el que españa tiene convenio) no te cubre nada. Y en Europa necesitas la tarjeta sanitaria europea (gratuita) aunque puede que te toque hacer un copago (luego te reembolsan). Viajar sin seguro es de parguelas, y todos los años hay historias parecidas.
The_real_deal #10 The_real_deal
#8 es lo ideal, pero si no lo has hecho, hay países donde la atención aunque la pagues es asumible (obviamente depende de lo que te pase). Lo de USA ya esta a otro nivel.
placeres #1 placeres
¿Ir a USA sin un seguro de viajes específico? Cual es la noticia?
#7 Pixmac
Siendo periodistas deberían saber que si vas de viaje a un país como USA es prácticamente obligatorio tener un seguro de viaje con una buena póliza de salud. Es muy mala idea no hacerlo, que si hasta un esguince de tobillo puede ser un importante desembolso mucho peor será si es necesario operar.

Suerte que España es distinta, aunque PP y Vox quieran cambiarlo.
cosmonauta #11 cosmonauta *
#7 Son de marketing :troll:
Milmariposas #9 Milmariposas
Hay que sea algo mermao para irte de vacaciones a los usa conforme está el patio...
Pacman #5 Pacman
Lo de ser trabajadores de tal o cual es excusa, o agravante?
makinavaja #6 makinavaja *
#5 Serán muy buenos trabajadores, y catalanes muy catalanes, pero si se han ido a EEUU sin seguro de viaje indica que: o son muy cortitos, o no han salido nunca de su pueblo...
#12 Poll
#6 "Catalanes muy catalanes" que trabajan en el grupo Godó y son fans del Espanyol.

Parece que si han salido de su pueblo :troll:
txillo #3 txillo
Excelente promoción para el Villarreal- Barca de liga.
