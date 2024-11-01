Vaca Muerta cerró 2025 con un récord de sismos asociados al fracking: se registraron 100 eventos

Desde 2018 comenzaron a detectarse temblores que no responden a la sismicidad natural de la zona cordillerana. El avance sostenido de Vaca Muerta desde fines de la década pasada trajo aparejado un fuerte incremento de la actividad no convencional y, con ella, una nueva dinámica en el subsuelo. Desde 2018 y 2019 comenzaron a detectarse temblores que no responden a la sismicidad natural de la zona cordillerana, sino a un tipo de movimientos inducidos por la inyección de fluidos a gran profundidad.