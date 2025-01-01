La vaca que batió récords: produjo 343 litros de leche en 3 días

La raza brasileña Girolando, cruce entre ganado Holstein y Gir, es famosa desde hace mucho tiempo por su altísima producción de leche. Una Girolando produce en promedio 3.600 litros de leche por cada 305 días de lactancia, pero algunos ejemplares pueden superar con creces los 100 litros diarios. En un torneo reciente en Delfim Moreira, al sur de Minas Gerais, una vaca Girolando estableció un nuevo récord nacional al producir 343 litros de leche en 3 días (en 1 de los días, 120 litros, cerca del record mundial, de otra Girolando: 127,6 litros).