edición general
5 meneos
9 clics
Uzbekistán inicia la construcción de su primera central nuclear SMR (eng)

Uzbekistán inicia la construcción de su primera central nuclear SMR (eng)

Han comenzado las obras de construcción de la primera central nuclear modular (SMR) equipada con el Reactor RITM-200N de diseño ruso en la región de Jizzakh de Uzbekistán. Rosatom construirá una estación con una vida útil mínima de 60 años y dos unidades de potencia VVER-1000, con prevision de ampliar a cuatro unidades.

| etiquetas: uzbekistán , central nuclear , smr , ritm-200 , vver-1000 , rosatom
4 1 0 K 56 actualidad
8 comentarios
4 1 0 K 56 actualidad
sorrillo #3 sorrillo
Les deseo lo mejor, toda herramienta en la lucha contra el cambio climático es poca, y poder disponer de SMR seguros y baratos sería de gran ayuda en la lucha contra el cambio climático.
3 K 54
eltxoa #1 eltxoa
la construirán con chips de lavadoras
1 K 30
Supercinexin #4 Supercinexin
#1 Borrachos y en chándal, con grúas de la URSS. Y conforme se vayan muriendo de la radiación irán trayendo más obreros de las razas inferiores del Este de Rusia, incluso norcoreanos.
1 K 30
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#4

No leñe, van a llevar MAGAS.  media
0 K 16
Supercinexin #7 Supercinexin
#5 xD

Ese meme lo has sacado de China, ¿a que sí?
0 K 20
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
A ver por cuanto sale la broma y los retrasos en la construcción
0 K 20
HartzBaltz #6 HartzBaltz
Quien controle Asia central, controla el mundo. Las proximas 2 decadas por lo menos.
0 K 10
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
Turramar, te llaman!!!
Tienes que venir a soltar que esto es un peligro y que están creando un objetivo militar para crear un continente radioactivo
0 K 7

menéame