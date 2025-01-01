edición general
La utopía de la abundancia y la IA que gobierna el mundo

Comparto estos 20 minutos de la entrevista a Mo Gawdat que me han esperanzado. El argumento dice algo así: "La inteligencia naturalmente intenta crear orden para luchar contra la entropía, por tanto, una IA jamás será maligna. Por otro lado, los CEOs y otros líderes, voluntariamente se sustituirán a sí mismos por IAs por la dinámica competitiva del mercado, quedando así los psicópatas despojados de su poder actual."

gitamon #3 gitamon
demasiadas esperanzas en la IA, pero los gobiernos y otros lobbys lucharán por no ser sustituidos por ella.
Jakeukalane #1 Jakeukalane
#0 añadido icono de video
amoreno.carlos #2 amoreno.carlos
#1 {0x1f64f} thanks!
#4 j-light
"La inteligencia naturalmente intenta crear orden para luchar contra la entropía, por tanto (aquí hacemos un salto de fe, que no tiene relación alguna con la primera frase) una IA jamás será maligna".
Paltus #6 Paltus
Pero una IA no será maligna hasta que la programen para ser maligna.
¿Cuanto tardará Grok en ser programada para lamerle el culo a Musk?
#5 omega7767
¿pq un CEO u otros lideres se despedirían a si mismos?
¿acaso creen que vamos a tener IA en vez de un parlamento lleno de diputados?
Pointman #7 Pointman
#5 Porque son uno vagos. El trabajo lo hará la IA y ellos se limitarán a cobrar la nómina. :troll:
