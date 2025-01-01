La utopía de la abundancia y la IA que gobierna el mundo  

Comparto estos 20 minutos de la entrevista a Mo Gawdat que me han esperanzado. El argumento dice algo así: "La inteligencia naturalmente intenta crear orden para luchar contra la entropía, por tanto, una IA jamás será maligna. Por otro lado, los CEOs y otros líderes, voluntariamente se sustituirán a sí mismos por IAs por la dinámica competitiva del mercado, quedando así los psicópatas despojados de su poder actual."