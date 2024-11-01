edición general
Una UTE de multirreincidentes detrás del robo de los 10 millones de euros de hachís de Sant Quintí de Mediona

El narcoasalto de Semana Santa en Sant Quintí de Mediona ha acabado revelando dos tramas criminales dedicadas al tráfico de hachís y ha permitido a los Mossos d’Esquadra desarticular dos grupos diferentes implicados en el mismo negocio ilegal. La División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Metropolitana Sur, bajo la batuta del subinspector Òscar Duran, ha culminado una investigación de meses con catorce detenidos.

sin comentarios
