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USV: producir o seguir probando
Rheinmetall Kraken inicia la producción en serie del K3 Scout: el USV alemán despega mientras el SEAD 23 español sigue en fase experimental
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#3
mente_en_desarrollo
#2
a ver hestudiú.
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#1
mente_en_desarrollo
Ya está muy probado.
El USV se conecta al hordenador y hasín pasamos datos.
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#2
Mutiko30
#1
ya esta el listo que todo lo sabe. que eso es el abs , invesil
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