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USV: producir o seguir probando

Rheinmetall Kraken inicia la producción en serie del K3 Scout: el USV alemán despega mientras el SEAD 23 español sigue en fase experimental

| etiquetas: k3 scout , sead 23 , vsnt , español
2 0 0 K 39 DEFENSA
3 comentarios
2 0 0 K 39 DEFENSA
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
#2 a ver hestudiú.
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mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Ya está muy probado.

El USV se conecta al hordenador y hasín pasamos datos.
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#2 Mutiko30
#1 ya esta el listo que todo lo sabe. que eso es el abs , invesil
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menéame