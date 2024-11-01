El USS Gerald R. Ford (CVN-78), el portaaviones más grande y avanzado de la Marina de Estados Unidos, ha puesto rumbo al Estrecho de Gibraltar tras abandonar el centro del Mediterráneo. Las últimas señales aéreas y de seguimiento naval confirman que el coloso estadounidense se dirige hacia el oeste, en dirección a España, en lo que supone el último tramo antes de cruzar hacia el Atlántico y poner rumbo al Caribe. Según ha publicado la cuenta de X @Daopz, el USS Gerald R. Ford (CVN-78) ha encendido su ubicación a 407.63 km del Estrecho de
Y el único responsable de que tenemos un problema con Putin es la administración norteamericana.
Pero circulen, que la industria militar de USA va viento en popa, si como sus exhortaciones de petróleo.