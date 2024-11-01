edición general
El USS Gerald Ford, el portaaviones nuclear más grande del mundo, ya navega hacia el Estrecho de Gibraltar

El USS Gerald R. Ford (CVN-78), el portaaviones más grande y avanzado de la Marina de Estados Unidos, ha puesto rumbo al Estrecho de Gibraltar tras abandonar el centro del Mediterráneo. Las últimas señales aéreas y de seguimiento naval confirman que el coloso estadounidense se dirige hacia el oeste, en dirección a España, en lo que supone el último tramo antes de cruzar hacia el Atlántico y poner rumbo al Caribe. Según ha publicado la cuenta de X @Daopz, el USS Gerald R. Ford (CVN-78) ha encendido su ubicación a 407.63 km del Estrecho de

vviccio
Así Trump pone contento a Putin. América para Trump y Europa para Putin.
#2 Dedalos
#1 hoy no te tomaste la medicación? Que sentido tiene lo que dices? Trump ya se está pasando por el forro a Europa suficientemente, no le hace falta un portaaviones. Si misión era ayudar al genocida de Netyahoo.

Y el único responsable de que tenemos un problema con Putin es la administración norteamericana.

Pero circulen, que la industria militar de USA va viento en popa, si como sus exhortaciones de petróleo.
