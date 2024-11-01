edición general
El uso político de la historia

El uso político de la historia

El chavismo convirtió a Simón Bolívar en un emblema ideológico y construyó un imaginario revolucionario. Para la historiadora Inés Quintero, “se ha hecho un esfuerzo de tergiversación”.

