USC (University of Southern California) vendió cadáveres al ejército para entrenar al IDF, según un informe. (ENG)

La Universidad del Sur de California (USC) ha vendido docenas de cadáveres a la Marina de los Estados Unidos para su uso en programas de entrenamiento de trauma para las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), según ha revelado un informe recién publicado por USC Annenberg Media. Lo que sabemos: Desde 2017, la Marina de EE. UU. ha pagado a USC más de 860.000 dólares por al menos 89 cuerpos de cadáveres. De estos, 32 se utilizaron en un programa de entrenamiento en cirugía de trauma militar para equipos médicos del IDF en el Los Angeles