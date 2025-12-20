edición general
Usan los residuos de las centrales nucleares para extraer un compuesto que ayuda a tratar el cáncer

Un acuerdo pionero en el Reino Unido transformará 400 tm de uranio reprocesado en decenas de miles de dosis anuales de radiofármacos contra tipos de cáncer difíciles de tratar.
La biotecnológica Bicycle Therapeutics han firmado un acuerdo por el tendrá acceso durante 15 años a uranio reprocesado del que extraerá plomo-212. Este isótopo médico es crucial para tratamientos de precisión contra tumores que resisten las terapias convencionales.
El procedimiento funciona extrayendo primero el Torio-228 del reprocesado, luego se procesa en Radio-224 y

2 comentarios
#1 Almirantecaraculo
Vale ya te hemos visto con tu artículo de las bondades de las nucleares. Si tanto te gustan porque no te pones una en el patio? Pregunta a los EEUU que te regalan un barril de residuos para tu mismo puedas extraer ese suero mágico.
#2 Mengüi
#1 Cuando se les acabe el que tienen, pueden seguir recuperando el que tiraron frente a las costas gallegas.
