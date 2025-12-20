Usan los residuos de las centrales nucleares para extraer un compuesto que ayuda a tratar el cáncer

Un acuerdo pionero en el Reino Unido transformará 400 tm de uranio reprocesado en decenas de miles de dosis anuales de radiofármacos contra tipos de cáncer difíciles de tratar.
La biotecnológica Bicycle Therapeutics han firmado un acuerdo por el tendrá acceso durante 15 años a uranio reprocesado del que extraerá plomo-212. Este isótopo médico es crucial para tratamientos de precisión contra tumores que resisten las terapias convencionales.
El procedimiento funciona extrayendo primero el Torio-228 del reprocesado, luego se procesa en Radio-224 y
