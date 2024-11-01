Usan la IA Claude para lograr la factura del hospital seis veces más barata

La IA Claude descubrió que el hospital había hecho un uso indebido de los códigos de hospitalización respecto a los de urgencia y cobraban los servicios de ventilación el día de la urgencia, considerándose esta una infracción. Por último, el asistente por IA les ayudó a redactar cartas para quejarse sobre la situación y reivindicar lo que les correspondía. Al final consiguieron bajar 162.000 dólares y así pagar 33.000 por todo lo sucedido, que menos tras el disgusto de la muerte