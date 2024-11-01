edición general
Usan la IA Claude para lograr la factura del hospital seis veces más barata

La IA Claude descubrió que el hospital había hecho un uso indebido de los códigos de hospitalización respecto a los de urgencia y cobraban los servicios de ventilación el día de la urgencia, considerándose esta una infracción. Por último, el asistente por IA les ayudó a redactar cartas para quejarse sobre la situación y reivindicar lo que les correspondía. Al final consiguieron bajar 162.000 dólares y así pagar 33.000 por todo lo sucedido, que menos tras el disgusto de la muerte

5 comentarios
Torrezzno #1 Torrezzno
En realidad era una estafa del hospital, la ia ayudó a entender unos códigos en la factura que no significaban nada. El hilo aquí:

www.threads.com/@nthmonkey/post/DQVdAD1gHhw
#3 Grahml *
#1 No es más fácil poner en la entradilla el texto final del artículo?

Para al menos aclarar un poco a qué se refiere el envío.
Torrezzno #4 Torrezzno
#3 lo puedo poner si. Normalmente suelo usar los primeros párrafos para la entradilla
alcama #2 alcama
A ver si hacen lo mismo la sede del PSOE y optimizan el pago de chistorras
Robus #5 Robus
#2 estoy pensando que realmente eres del PSOE y que pones esos comentarios únicamente para que pensemos que los que están en contra del PSOE son, digamos, “limitados”.

Y me fastidia, porque yo estoy contra el PSOE.
