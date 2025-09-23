Usa seis identidades distintas para vender cobre sin ser «pillado», y le sancionan con 1.200€ por protección de datos

Comprar o vender un vehículo, hacer un trámite administrativo, o darte de alta en el gimnasio. Son muchas las ocasiones en las que los ciudadanos tienen que ofrecer sus datos personales para poder llevar a cabo una actividad. Sin embargo, en ocasiones, esta cesión controlada de información personal, como es el DNI, puede acabar convirtiéndose en una sanción por parte de la AEPD. La venta de cobre en diferentes establecimientos utilizando diferentes nombres provocó una sanción al suplantador por protección de datos.