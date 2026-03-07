edición general
Urtasun pide a Feijóo explicar por qué rescata "de la mano de Abascal" "el PP de la guerra de Aznar"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha considerado que la oposición de PP y Vox deben dar explicaciones sobre su postura ante la guerra en Irán y particularmente ha instado al líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, que diga "por qué ha decidido traernos de vuelta a España ese PP de la guerra del señor Aznar, que parecía enterrado en las catacumbas de la historia y que parece que nos está volviendo a rescatar, de la mano del señor Abascal".

#1 DotorMaster
A ver, si a mí, que soy normalito, me cuesta entender ese titular, imagínense lo que le puede costar a frijolín entender la pregunta.
#2 surco *
Porque aquí no tiene una postura ni clara ni europeista ni dios. Empezando por la propia UE.
1) Objetivo. Ir independizandonos de USA de la mano de Europa al ritmo más conveniente. 2) Se mandan cosas a Groenlandia si tus socios europeos lo hacen. 3) Se apuesta por el paraguas nuclear y por la creación integrada de un ejército Europeo 4) Se consensua con la UE ( y si no lo tienen claro se abandera desde dentro) cada postura y acción con USA dentro de una estrategia común que unas veces implicará…   » ver todo el comentario
