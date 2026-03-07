Urtasun pide a Feijóo explicar por qué rescata "de la mano de Abascal" "el PP de la guerra de Aznar"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha considerado que la oposición de PP y Vox deben dar explicaciones sobre su postura ante la guerra en Irán y particularmente ha instado al líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, que diga "por qué ha decidido traernos de vuelta a España ese PP de la guerra del señor Aznar, que parecía enterrado en las catacumbas de la historia y que parece que nos está volviendo a rescatar, de la mano del señor Abascal".
1) Objetivo. Ir independizandonos de USA de la mano de Europa al ritmo más conveniente. 2) Se mandan cosas a Groenlandia si tus socios europeos lo hacen. 3) Se apuesta por el paraguas nuclear y por la creación integrada de un ejército Europeo 4) Se consensua con la UE ( y si no lo tienen claro se abandera desde dentro) cada postura y acción con USA dentro de una estrategia común que unas veces implicará… » ver todo el comentario