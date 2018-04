La URJC cambió las notas de Cifuentes al límite: la aprobaba o perdía el máster

La Universidad Rey Juan Carlos dejó de impartir el polémico máster de Cristina Cifuentes en el curso 2012-2013. Fue el último año. En el siguiente curso, 2013-2014, ya no estaba entre su oferta de estudios. La fecha es significativa. En 2014 una funcionaria universitaria entró en el sistema informático y cambió dos notas de la alumna Cifuentes Cuencas, que en teoría ya había terminado el máster dos años antes, en julio de 2012. Dos no presentados se modificaron a dos notables. Si no se cambiaban las notas corría el riesgo de perder el máster.