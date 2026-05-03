Urgencias de la Generalitat Valenciana corrige y desmiente la muerte de cuatro personas en Oliva. El SAMU habia cinfirmado el fallecimiento de 4 personas: dos menores de 11 y 14 años, una mujer de 52 y un hombre del que no se conoce la edad. La Guardia Civil ha rectificado al servicio autonómico: los bañistas de la Playa Aigua Morta fueron rescatados. Bomberos ha confirmado que se efectuó el salvamento y el propio CICU ha pedido anular su información inicial