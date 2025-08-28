edición general
10 meneos
11 clics
Las urbanizaciones de la costa menorquina consumen la mitad del agua de las redes públicas

Las urbanizaciones de la costa menorquina consumen la mitad del agua de las redes públicas

El gasto medio diario en las zonas con gran presencia de chalés se llega a multiplicar por cinco respecto al casco urbano. Las urbanizaciones de costa consumen a lo largo del año prácticamente la mitad del agua suministrada por las redes municipales. La concentración de establecimientos hoteleros y sobre todo un modelo urbanístico basado en viviendas unifamiliares con jardín y piscina elevan el gasto de agua por habitante a niveles muy superiores a los de los pueblos y núcleos residenciales, tensando los sistemas de abastecimiento urbano.

| etiquetas: agua , despilfarro , turismo , menorca
8 2 0 K 94 actualidad
5 comentarios
8 2 0 K 94 actualidad
a69 #1 a69
Las piscinas no se llenan solas...
0 K 11
The_Ignorator #3 The_Ignorator
Recuerda cerrar el grifo mientras te lavas los dientes y de no abrir la nevera mas de lo necesario....de lo contrario se te aparece en casa para echarte la bronca y darte la turra Alejando Sanz, Leonardo di Caprio, o cualquier otro famoso
0 K 11
#4 esbrutafio
De la noticia:
"En urbanizaciones como Cap d’en Font o Binssafúller, en Sant Lluís... ...se pueden llegar a registrar consumos de más de 800 litros diarios por habitante, mientras que en el casco urbano la media se sitúa en torno a los 170 litros"

"...Cala Llonga, en S’Altra... ...en esa urbanización configurada básicamente por viviendas unifamiliares con jardín y piscina, se vienen consumiendo unos 1.300 litros por vivienda y día, mientras en la…   » ver todo el comentario
0 K 11
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
es bien, de todas formas los que viven en camionetas y demas camper no gastan apenas agua, ni en cagar ni ducharse,
0 K 9
ElenaCoures1 #5 ElenaCoures1
Se sube el precio para consumos a partir de X (que no sean lógicos en una vivienda) y andando
0 K 6

menéame