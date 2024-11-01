Uranio y energía nuclear en Kazajstán

En 2009 se convirtió en el principal productor mundial de uranio, con casi el 28% de la producción mundial. Hoy en día Kazajstán produce más del 40% del uranio del mundo. Kazajstán tiene una importante planta que produce pellets de combustible nuclear y su objetivo final es vender combustible con valor añadido en lugar de sólo uranio. En 2021 se inauguró una planta de fabricación de combustible que alcanzó su capacidad de diseño de 200 tU/año en 2024.