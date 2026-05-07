Uno de cada cuatro vehículos vendidos en Zaragoza en abril es de marcas chinas

Y también es el doble de la media de España, un dato importante porque en Barcelona y Madrid pueden estar grandes flotas, pero Zaragoza es el consumidor final. Son datos del Cluster de la Automoción en Aragón después de visitar 11 marcas de vehículos chinos en el Salón Internacional de Pekín. Tras el desembarco de fabricantes de aquel país, ahora es la oportunidad para la cadena de suministro y así garantizar el mercado europeo. Y también el de la tecnología y la industria del dato porque el software es cada vez más determinante en estos coches