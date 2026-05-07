edición general
8 meneos
13 clics
Uno de cada cuatro vehículos vendidos en Zaragoza en abril es de marcas chinas

Uno de cada cuatro vehículos vendidos en Zaragoza en abril es de marcas chinas

Y también es el doble de la media de España, un dato importante porque en Barcelona y Madrid pueden estar grandes flotas, pero Zaragoza es el consumidor final. Son datos del Cluster de la Automoción en Aragón después de visitar 11 marcas de vehículos chinos en el Salón Internacional de Pekín. Tras el desembarco de fabricantes de aquel país, ahora es la oportunidad para la cadena de suministro y así garantizar el mercado europeo. Y también el de la tecnología y la industria del dato porque el software es cada vez más determinante en estos coches

| etiquetas: china , vehículos , automoción , consumidor final , porcentaje , cuota
6 2 0 K 92 actualidad
7 comentarios
6 2 0 K 92 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Es normal .. en Zaragoza está la fábrica de Stellantis y los maños saben lo que fabrican.

Esto es como los que procesan la cocaina .. no la prueban porque saben por donde ha pasado. :roll:
2 K 42
#3 pirat
#1 Pero les compensa jodiendo a los hostiles vecinos catalufos con su voto ascón.
0 K 9
SMaSeR #4 SMaSeR *
#1 Tengo contacto muy estrecho con los de Carza (autosalduba), muy amigos de la familia... y antes de que empezase toda esta movida con los coches chinos ellos ya habían firmado con 3 marcas. Antes de que se empezase a hablar en Europa eh..., anda que no llevan años viéndole las orejas al lobo esta peña, son mas perros que niebla.
1 K 18
hijomotoss #6 hijomotoss
#4 Y entre ellos ni te cuento. Vete a un autocasion que montan y lo flipas.
0 K 10
#7 pirat
#5 Gozara
0 K 9
#2 pirat
Zara goza
0 K 9
Don_Pixote #5 Don_Pixote
#2 se dice
Zara go zaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
0 K 7

menéame