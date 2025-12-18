edición general
4 meneos
52 clics
Uno de cada cuatro coches vendidos en el mundo ya es enchufable: este gráfico muestra la posición atrasada de España

Uno de cada cuatro coches vendidos en el mundo ya es enchufable: este gráfico muestra la posición atrasada de España

El último análisis de Ember, con datos de los 60 países que representaron más del 97% de las ventas de este tipo de coches en 2024, nos muestra lo que aporta cada uno a la “fiesta” del coche enchufable. Entre las conclusiones del estudio de Ember, se destaca que 39 países han superado ya el 10% de cuota de mercado con estas dos tecnologías en 2025, cuando en 2019 apenas eran cuatro.

| etiquetas: ev , enchufable , eléctrico , china
4 0 1 K 39 tecnología
5 comentarios
4 0 1 K 39 tecnología
Torrezzno #2 Torrezzno
Estamos pelados para cambiar todo el parque móvil de un día para otro
0 K 20
#5 cocococo
Pero en España uno de cada cuatro trabajadores está enchufado.
1 K 14
heffeque #1 heffeque *
De un comentario: "Se ve claramente una correlación de países productores de coches de toda la vida (Europa, EEUU, Japón), menor penetración del VE. A menor dependencia de la mafia fósil, mayor penetración del VE."

Sumamos ese comentario con el último gráfico, y da una clara imagen de a dónde se van a ir las marcas tradicionales si se mantienen ancladas al "no se puede".
0 K 9
eldragon_jp #3 eldragon_jp
En Málaga se ven muchos coches híbridos y eléctricos
0 K 7
#4 Kikiru
Lo de España se entiende muy fácil por lo que dice el presidente del gobierno que vamos como un cohete.
0 K 6

menéame