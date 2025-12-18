Uno de cada cuatro coches vendidos en el mundo ya es enchufable: este gráfico muestra la posición atrasada de España

El último análisis de Ember, con datos de los 60 países que representaron más del 97% de las ventas de este tipo de coches en 2024, nos muestra lo que aporta cada uno a la “fiesta” del coche enchufable. Entre las conclusiones del estudio de Ember, se destaca que 39 países han superado ya el 10% de cuota de mercado con estas dos tecnologías en 2025, cuando en 2019 apenas eran cuatro.