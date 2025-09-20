Un universo de Ciencia Ficción: 2015- PIXELS – Chris Columbus

El origen de “Pixels” se encuentra en un corto del mismo título del año 2010, dirigido por el francés Patrick Jean y que mezclaba la animación y la acción real. En él, un puñado de videojuegos clásicos escapaban de una vieja consola y sembraban el caos en la ciudad. Su único atractivo reside en ver unos cuantos diseños muy familiares interactuar en el mundo real, aunque una idea muy parecida ya se había presentado en la tercera temporada de “Futurama”. El caso es que el corto llamó la atención de la productora de Adam Sandler, Happy Madison.